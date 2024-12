AKTUÁLNE Minister zdravotníctva a LOZ nedospeli k dohode! Rokovania budú pokračovať

Peter Visolajský a člen LOZ Dalibor Fedák (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

"Dnes sme si vykomunikovali nejaké veci, na ktoré ešte chceme odpovede. Minister sľúbil, že nám v najbližšom čase odpovie. Takisto jeho tím pracuje na plnení tých vecí a zábezpek, aby to platilo," ozrejmil po šesťhodinovom rokovaní.

Peter Visolajský a člen LOZ Dalibor Fedák (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

K 19 požiadavkám podľa jeho slov lekári pridali ďalšiu. Požadujú zrušenie legislatívy ku zabezpečeniu dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktorú minulý týždeň podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Člen LOZ Dalibor Fedák zároveň dodal, že ak budú rokovania s ministerstvom prebiehať aspoň na takej úrovni ako v pondelok, lekári z nočných a víkendových služieb z nemocníc neodídu. „Náš cieľ nie je zablokovať chod nemocníc,“ povedal Visolajský.

Minister Šaško po rokovaní uviedol, že je trpezlivý a jeho hlavným cieľom je dospieť k ukľudneniu situácie a slovenského pacienta. "Všetci musíme hľadať cestu, aby sme zabezpečili, že pri slovenskom pacientovi aj po 1. januári bude pri jeho lôžku niekto stáť, bude sa mať o neho kto postarať," uviedol s tým, že verí, že pacienti nebudú počas sviatkov traumatizovaní či zneisťovaní, čo s nimi bude. Keďže ešte rokovania budú pokračovať, zatiaľ sa nechce vyjadrovať k ich priebehu. Uviedol však, že spoločne identifikovali päť-šesť kľúčových bodov k tomu, aby dospeli k dohode, ideálne v priebehu tohto týždňa. Potvrdil, že jedným z tých bodov sú aj mzdy.

Na ostatné požiadavky podľa jeho slov LOZ požaduje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, "čo je politická otázka," skonštatoval. Je presvedčený, že tieto požiadavky nie je správne "šiť horúcou ihlou", ale mali by prejsť riadnym transparentným legislatívnym procesom.

Minister deklaruje, že je pripravený ďalej rokovať. "Jedinou cestou ako dosiahnuť dohodu je racionálny konštruktívny prístup," poznamenal. Rokovania podľa jeho slov budú pokračovať v utorok (17. 12.) aj v stredu (18. 12.). "Ak sa dohodneme na tom, čo je a čo nie je reálne splniteľné do konca roka, tak ešte tento týždeň vieme dospieť k dohode," povedal s tým, že urobí všetko preto, aby sa tak stalo.

Platy lekárov sa javia ako najväčšia prekážka dohody LOZ a vlády

Otázka valorizácie platov lekárov sa javí ako najväčšia prekážka dohody medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ). Po pondelkovom niekoľkohodinovom mimoriadnom zasadnutí sektorovej tripartity sa na tom zhodli predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) Anton Szalay a prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. V rámci tripartity je podľa nich zhoda na viac ako polovici požiadaviek LOZ, vyriešenie ostatných je ešte predmetom ďalších rokovaní.

"Minimálne desať bodov je v podstate dohodnutých, v niektorých je to naťahovanie, či sa to dá vyriešiť do konca roka novelou zákona. Podľa mňa by sa nedalo, ale v prvom-druhom kvartáli nového roka by sa dalo a my s tým nemáme problém," uviedol Petko.

aktuálne video

Asociácia nemocníc Slovenska odmietala na rokovaní s ministrom trestnoprávnu zodpovednosť riaditeľov nemocníc (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

ANS podľa jeho slov zásadne nesúhlasí najmä s požiadavkou zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť riaditeľom nemocníc v prípade nedostatku lekárov či sestier v nemocnici. Riaditelia podľa Petka za to nemôžu niesť zodpovednosť, ak samotný štát priznáva, že lekárov a sestier na Slovensku je málo.

V otázke platov stále nedošlo k dohode

K dohode podľa neho naďalej nedošlo v otázke platov. Zdôraznil, že vláda urobila chybu, keď jednostranne porušila memorandum, ktoré v roku 2022 podpísal s LOZ vtedajší vládny kabinet. Ide podľa neho kľúčový bod v rokovaniach. "Ak má dôjsť k upokojeniu, bude sa treba zaoberať čo so zákonom 578 a koeficientmi. Nevidím momentálne iné riešenie. Ale to je politické rozhodnutie vlády," dodal.

Jeho slová potvrdil aj predseda SOZZaSS. "Potvrdzujem slová prezidenta ANS. Momentálne sa javí ako nedohoda najmä nedodržanie memoranda, najmä v dodržaní zákona 578, ktorý sa týka platov," povedal.

V rokovaniach s vedením rezortu pokračovali odborári sami

Obaja vnímajú situáciu skepticky. "Slovenský pacient je v ohrození. Situácia je veľmi nedobrá," skonštatoval Szalay. Petko nevie deklarovať, čo nastane, ak lekári vo výpovediach po 1. januári nenastúpia do nemocníc. Dodal, že obe strany vyzvali, aby k situácii pristupovali zodpovedne a hľadali kompromis. Rokovanie na pôde Ministerstva zdravotníctva SR naďalej pokračuje, avšak už len medzi LOZ a vedením rezortu. Podľa Szalaya majú diskutovať o otázkach, ktoré zostali otvorené.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári v pondelok začali podávať už aj výpovede z nadčasov. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.