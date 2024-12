Strašiak menom rakovina krčka maternice: Pozor na TIETO skoré príznaky! Môžu odhaliť ochorenie v ranom štádiu

Ilustračná fotografia (Zdroj: Getty Images/Chinnapong)

BRATISLAVA - Rakovina krčka maternice je jedna z najviac sa vyskytujúcich nádorových ochorení vo svete. Viac ako pol milióna žien ročne je celosvetovo diagnostikovaných so zhubnou formou tohto typu rakoviny. V súčasnosti už existujú viaceré príznaky, pri ktorých by ženy mali spozornieť. O aké ide?

Viac ako pol milióna žien ročne celosvetovo si vypočuje desivú diagnózu - že trpia rakovinou krčka maternice. Ide o nádorové ochorenie, ktoré sa vyskytuje jedine na krčku maternice - teda v spodnej časti ženského rozmnožovacieho orgánu. V roku 2022 bolo na celom svete diagnostikovaných približne 660 000 žien, pričom približne 350 000 úmrtí, upozorňuje portál healthshots.com. Rovnako upozorňujú na to, že pokiaľ sa ochorenie nelieči, môže viesť ku komplikáciám, ako sú ťažkosti s močením, bolesť panvy a dokonca aj neplodnosť. V prípade, ak sa odhalí neskoro, môže viesť až k smrti.

Archívne VIDEO Vakcína proti vírusu HPV, ktorý zapríčiňuje rakovinu krčka maternice, bude od mája plne hradená zo zdravotného poistenia

Vakcína proti vírusu HPV, ktorý zapríčiňuje rakovinu krčka maternice, bude od mája plne hradená zo zdravotného poistenia (Zdroj: Topky/Maarty)

Problémom je, že ženy častokrát nepociťujú v počiatočných štádiách problémy, ktoré by mohli pripísať práve tejto forme rakoviny. Existujú však skoré príznaky, pri ktorých by ženy mali spozornieť a radšej ísť na vyšetrenie ku gynekológovi. O aké príznaky ide?

Abnormálne krvácanie

Zdravá žena krváca každých 24 až 34 dní, v priemere 4 až 8 dní, v rámci cyklu. Problém nastáva, ak žena začne krvácať medzi cyklami, po sexuálnom styku, prípadne po menopauze, teda v čase, keď už telo ženy prestane menštruovať. V takom prípade by žena mala radšej spozornieť, môže ísť totiž o jeden zo včasných príznakov rakoviny krčka maternice. Avšak, môže poukazovať aj na iné zdravotné problémy.

Pre abnormálne krvácanie totiž ročne zomrie až 6% žien, ktorým bolo diagnostikované toto ochorenie. Aj keď za abnormálnym krvácaním nemusí byť výlučne rakovina, netreba ho brať na ľahkú váhu. Môže signalizovať aj hormonálnu nerovnováhu či iné nerakovinové stavy.

Abnormálne menštruačné krvácanie (Zdroj: Getty Images/Martyna87)

Silná a dlhotrvajúca menštruácia

Problémom a príznakom rakoviny krčka maternice môže byť aj silná menštruácia, ktorá trvá abnormálne dlho. Ak spozorujete, že sila krvácania alebo jeho dĺžka sa vymyká štandardu, mali by ste rovnako spozornieť. "Tento príznak sa vyskytuje, pretože nádor môže spôsobiť zapálenie alebo podráždenie výstelky krčka maternice, čo vedie k zvýšenému prietoku krvi počas menštruácie," vysvetľuje doktorka Padma Srivastava v štúdii publikovanej v Cochrane Database of Systematic Reviews. Ak si všimnete, že vaša menštruácia je výrazne silnejšia ako zvyčajne, trvá viac dní ako normálne, alebo ak nezvyčajne rýchlo premáčate cez vložky či tampóny, neváhajte kontaktovať svojho lekára.

Výtok a nepríjemný zápach

Ďalším skorým príznakom ochorenia môže byť aj výtok, ktorý je vodnatý, prípadne krvavý. S odstupom času, ako ochorenie postupuje, môže byť hustejší a mať nepríjemný zápach. Výtok u žien je síce normálny a bežný jav, no akékoľvek odchýlky a zmeny od normálu by mali byť konzultované s gynekológom. Upozorňuje na to štúdia publikovaná v Národnej lekárskej knižnici.

Odborníci upozorňujú na to, že nepríjemný vaginálny zápach sa môže vyskytnúť v dôsledku rozpadu rakovinového tkaniva, ktoré môže uvoľňovať zápach, keď rakovinové bunky odumierajú. V prípade akéhokoľvek zápachu by mali ženy spozornieť - niekedy je totiž mylne považovaný za bakteriálnu infekciu. Ak pretrváva aj po prípadnom preliečení a nastúpili aj ďalšie príznaky, ako je krvácanie, mali by ženy okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Getty Images/nensuria)

Bolesť pri sexe

Ďalším z prvých príznakov rakoviny krčka maternice je aj bolesť pri pohlavnom styku. Ak žena pri sexe spozoruje nepríjemné bolesti, mala byť spozornieť, a to z dôvodu, že pri rakovine krčka maternice sa krčok môže zapáliť, čo spôsobuje pri sexuálnom zblížení nepríjemnú bolesť. "Tento príznak môže byť často zamieňaný s inými stavmi, ako je vaginálna suchosť, infekcie alebo zápalové ochorenie panvy. Pretrvávajúca bolesť pri sexe, najmä ak je sprevádzaná ďalšími príznakmi, ako je abnormálne krvácanie alebo výtok, si však vyžaduje okamžitú lekársku pomoc,“ vysvetlila doktorka Srivastava.

Bolesti panvy a chrbta

V prípade, ak rakovina postupe, môžu sa objaviť aj ďalšie bolesti, najmä v oblasti chrbta a panvy. A to z dôvodu, že sa rakovinové bunky môžu šíriť do okolitých tkanív. Ako nádor rastie, môže okrem iného tlačiť na okolité orgány, ako je močový mechúr či konečník. Ženy ju opisujú ako tupú a mimoriadne bolestivú. Okrem toho sa môže rakovina rozšíriť do lymfatických uzlín v oblasti panvy, čo prispieva podľa odborníkov k opuchu a nepohodliu.

Časté a bolestivé močenie

Problematické môže byť aj časté a najmä bolestivé močenie, ktoré môžu byť ďalšími skorými príznakmi ochorenia. A to najmä v prípade, ak sa rakovinové bunky rozšíria do močového mechúra či do močových ciest. Podľa štúdie publikovanej v Human Pathology, ženy s rakovinou krčka maternice môžu pociťovať časté močenie spolu s nepríjemným pocitom bolestivého močenia. Môže sa vyskytnúť aj pocit pálenia pri močení či časté nutkanie na močenie. V niektorých prípadoch môže byť krv prítomná aj v moči. Podľa odborníkov by sa tieto príznaky nemali ignorovať, pretože môžu naznačovať rakovinu krčka maternice. No môžu signalizovať aj iné zdravotné problémy, nie len rakovinu.

časté močenie (Zdroj: Getty Images/choi dongsu)

Opuchnuté nohy

Ak ženy okrem vyššie spomínaných príznakov zaznamenajú aj to, že im opúchajú nohy, mali by byť na pozore. Stáva sa tak z dôvodu, že ak sa rakovina rozšíri do panvových lymfatických uzlín, zablokuje tým lymfatickú drenáž, v nohách sa hromadí tekutina a tým opúchajú končatiny. Tento stav môže byť sprevádzaný bolesťou či pocitom ťažkých nôh. Ak opuch pretrváva, je nevyhnutné poradiť sa s lekárom, pretože by to mohlo naznačovať, že rakovina sa rozšírila do blízkych lymfatických uzlín.

Podľa odborníkov je dôležité, aby ženy poznali tieto skoré príznaky rakoviny krčka maternice. A to z dôvodu, že môžu pomôcť včas diagnostikovať stav pacienta.

Prevencia ochorenia

Aby sa včas zaregistrovalo, že niečo sa v tele deje, mali by ženy chodiť na pravidelné kontroly a skríningy. Len tie totiž vedia odhaliť problém vo veľmi skorých štádiách a môže sa to začať riešiť čím skôr. Okrem toho, ženy, ale aj muži, najmä v období, keď ešte nie sú pohlavne aktívni, by mali zvážiť očkovanie proti ľudskému papillomavírusu. Na Slovensku je možnosť bezplatne očkovať tínedžerov vo veku od 12 do 14 rokov. HPV, teda ľudský papillomavírus je zákerný v tom, že môže prerásť do rakoviny u oboch pohlaví. Najúčinnejšie je podanie vakcíny pred aktívnym sexuálnym životom, a to z dôvodu, že u sexuálne aktívnych ľudí sa v dobe vakcinácie už nedá vylúčiť nákaza HPV ani získanie HPV pozitivity do polroka od očkovania.