Vedci neskrývajú radosť: Nová metóda na liečbu rakoviny má až 99-percentnú úspešnosť, zneškodní nádory aj bez operácie!

Aminokyanín je už roky používaný ako diagnostické farbivo pri hľadaní rakovinových buniek v tele. Je stabilný vo vodnom prostredí, reaguje na infračervené svetlo a dokáže sa prichytiť na povrch buniek. Podľa nového výskumu má ale toto farbivo aj širšie využitie. Vibrácia molekúl v rovnakom rytme je tak silná, že dokáže narušiť vonkajší obal rakovinových buniek a zničiť ich.

Revolučný výskum predstavili vedci z troch prestížnych amerických univerzít, Rice University, Texas A&M University a University of Texas. Spoluprácou sa im podarilo vyvinúť špeciálny molekulárny stroj, ktorý je zameraný na narúšanie štruktúry rakovinových buniek. „Je to úplne nová generácia molekulárnych strojov, takzvané molekulárne zbíjačky,“ uviedol minulý rok v decembri James Tour, vedec z americkej Rice University. Tieto „zbíjačky“ sú rýchlejšie ako predchádzajúce modely a môžu byť aktivované infračerveným svetlom.

Tento výskum by mohol pomôcť tým pacientom, pri ktorých je operácia nádoru vylúčená z dôvodu hlbšieho uloženia v tele. Nové stroje tak nielenže pracujú rýchlejšie a efektívnejšie ale prinášajú aj nový spôsob liečby bez minimálnych vedľajších účinkov. Rovnako dokáže stroj udržať zdravé tkanivo v okolí nádoru bez poškodenia.

V laboratórnych podmienkach už dosiahli mimoriadne pozitívne výsledky. Výskum na myšiach preukázal takmer 99-percentnú úspešnosť. Hoci výskum je ešte len v začiatkoch, výskumný americký tím už pracuje aj na testovaní ďalších typov molekúl, ktoré by mohli priniesť rovnako sľubný výsledok.