Ceny potravín v budúcom roku klesať nebudú: Vláda stráca pôdu pod nohami, tvrdí Hajko

BRATISLAVA - Ceny potravín na Slovensku v budúcom roku klesať nebudú a to napriek koaličným sľubom a prijatému opatreniu znižovania dane z pridanej hodnoty (DPH) na tieto komodity. Upozornil na to v stredu opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH), podľa ktorého vláda v tomto smere stráca pôdu pod nohami a pre to diskutuje o možnom zastropovaní cien.

Možná regulácia cien potravín v dôsledku ich rastu nie je podľa Hajka z dlhodobého hľadiska udržateľná. "Už si to vyskúšali v iných štátoch a tá regulácia nepriniesla zníženie alebo zastropovanie cien potravín. Možno v krátkodobom horizonte, ale v konečnom dôsledku viedla k úplne opačnému výsledku, a to je zvýšenie cien potravín," povedal. V susednom Maďarsku podľa neho takéto opatrenie prinieslo rast cien iných potravín, ktorými si obchodníci kompenzovali nižšie ceny regulovaných komodít. Cenová regulácia mala viesť taktiež k nedostatku a následnej potrebe zavedenia prídelového systému.

Opozičný poslanec pripomenul, že Slovensko je v súčasnosti jedným z najchudobnejších štátov Európskej únie podľa parity kúpnej sily. Okrem toho by mali byť obyvatelia SR obzvlášť citliví na rast cien potravín, keďže na ne míňajú až 17 % svojich celkových výdavkov, doplnil Hajko.

"Navyše, prišla do toho nepríjemná situácia. V októbri nám začali stúpať ceny. Inflácia sa nám zvýšila a zaregistrovali ste to aj v obchodoch, napríklad veľmi výrazne stúpli ceny olejov, masla a tak ďalej. Cenová úroveň na Slovensku, keď to porovnáme z hľadiska priemeru Európskej únie, je 105 %, to znamená, že máme o päť percent vyššie ceny ako priemer Európskej únie. Na porovnanie, Maďarsko je na 100 %, Česko 98 %, Poľsko 76 %," upozornil.

Medzi opatrenia, ktoré navrhuje v mene KDH, patrí zvýšená kontrola obchodníkov v rámci veľkých reťazcov a posilnená regulácia Protimonopolného úradu SR. Dôležité je podľa hnutia zmapovanie celého trhu, ktoré by prispelo k zisteniu príčiny tak vysokej cenovej úrovne potravín na Slovensku. Tá by mala byť neúmerne vyššia v porovnaní s okolitými štátmi.