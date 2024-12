Problémové ceny potravín! Richter hovorí o regulačných opatreniach: Povedie to k rozpadu trhu, varuje PS

(Zdroj: koláž Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

"Toto je vážna téma, ktorou sa premiér zaoberá, pretože ceny potravín sú problémové. Ak sa päťpercentná DPH neprejaví v praxi, bude asi potrebné prijať regulačné opatrenia. Bodaj by to nebolo treba. Bodaj by sa zrealizovalo to, čo sľúbili potravinári a obchodníci, že sa to prejaví v tých cenách," uviedol Richter s tým, že obyvatelia Slovenska nemajú mať obavy z vplyvu konsolidácie na ceny potravín v obchodoch.

archívne video

Vyhlásenie zástupcov prvovýrobcov potravín za účasti predsedu vlády Róberta Fica na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Cenové regulácie viedli v Maďarsku k rozpadu trhu

Dubéci upozornil na to, že cenové regulácie viedli v Maďarsku k rozpadu trhu. Dodal, že štát by mal poskytnúť silnú sociálnu pomoc. PS preto prišlo s návrhom príspevku na bývanie, ktorý však vláda odmieta. "Zvyšovanie daní povedie k inflačnému tlaku. Nezáleží na tom, ako sa nastavia tabuľky či kategórie. Ceny potravín budú rásť kvôli ostatným faktorom. Celkové daňové zaťaženie ekonomiky bude vyššie," objasnil s tým, že ľudia cítia strach nielen kvôli zdražovaniu potravín, ale aj cenám energií.

archívne video

Richard Takáč na Rade ministrov EÚ o otázke dvojakej kvality potravín (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Otázka ceny tepla a plynu sa stále rieši

Richter podotkol, že cena silovej elektriny by mala zostať na rovnakej úrovni ako tento rok. Otázka ceny tepla a plynu sa však stále rieši. Vláda počíta s alokáciou 280 miliónov eur na tento účel. "Vláda si uvedomuje, že bude nevyhnutné pomôcť. Asi sa dá očakávať, že ceny mierne stúpnu, ale aj tu sú isté tarify a triedy. Ak je záujem, malo by to viac postihnúť tých, čo majú väčšie odbery," povedal.

Vláda má podľa Dubéciho povinnosť oznámiť tri týždne pred koncom roka ľudom, ako sa v tejto situácii majú pripraviť. "Nie je jasné, ako to bude vyzerať, a to je absolútne nezodpovedné. Mali sme pritom prísľub, že rozhodnutie príde na Mikuláša," podotkol s tým, že PS je za cielenú pomoc.