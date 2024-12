KDH kritizuje záujem Ministerstva obrany nakúpiť nové lietadlá C 390: Tvrdia, že je to nepotrebné

Viliam Karas (Zdroj: topky/ Vlado Anjel)

"V čase, keď nás čaká masívne zdražovanie, vláda zdvíha DPH a zavádza zákernú transakčnú daň, či iné konsolidačné opatrenia, ktoré najviac zasiahnu rodiny, sme v rezorte obrany svedkami zbytočných nákupov lietadiel Embraer C-390," uviedol podpredseda KDH Viliam Karas.

archívne video

Strana KDH k aktuálnej situácii v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Slovenské vojenské letectvo podľa KDH v súčasnosti disponuje vyhovujúcimi približne desaťročnými transportnými lietadlami C-27J Spartan, preto potreba akvizície nových transportných lietadiel podľa neho vôbec nie je akútna. "Javí sa, že ministrovi ide o províziu," skonštatovalo hnutie.

Ozbrojené sily pociťujú výrazný deficit

Podotklo, že ozbrojené sily pociťujú výrazný deficit v iných oblastiach technického vybavenia, predovšetkým v moderných voči rušeniu odolných spojovacích a komunikačných prostriedkoch. "Zaostávame aj v nasadzovaní dronov. Zámer nakupovať nové transportné lietadlá v čase nevyhnutnej konsolidácie verejných financií je pohŕdaním reálnymi potrebami občanov," dodal Karas.

Minister obrany v Brazílii podpísal memorandum o záujme kúpiť pre Ozbrojené sily SR moderné dopravné lietadlá C 390, ktoré vyrába brazílska firma Embraer. Išlo by podľa neho o oveľa kvalitnejšie lietadlá, aké vlastní slovenská armáda v súčasnosti, v konečnom dôsledku aj s lacnejšou prevádzkou. Slovensko má podľa neho záujem o kúpu troch lietadiel na bežnú prevádzku a k tomu jedného, ktoré by bolo v rezerve.