Z potopenej lode zachránil rodinu a potom šiel pomáhať iným: Michal (†48) sa už nevynoril! Rodina a blízki sú zdrvení

Otec Michal nakoniec tragédiu v Egypte neprežil (Zdroj: Facebook/M.M., SITA/AP Photo)

KÁHIRA - Vyzeralo to na šťastný koniec, no všetko je inak. Zo slovenskej rodiny, ktorá bola na palube potopenej lode v egyptskom letovisku Marsa Alam, prežili len matka Eva (50) so synom Adriánom (16). Po dňoch nádejí im v stredu úrady oznámili smutnú správu - otec Michal (†48) neprežil. Rodina a priatelia ho označili za veľkého bojovníka v živote, športovca a dobrosrdečného človeka.