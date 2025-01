Paulína bojovala z posledných síl: Jej smrť a výkriky hrôzy bolo počuť už z diaľky, snúbenec jej nedokázal pomôcť!

Paulína Biskupová mala v paraglidingu 10-ročné skúsenosti (Zdroj: X/@AztecaNoticias ·)

KOLUMBIA – Paulína Biskupová, ktorá sa vybrala do milovanej Kolumbie so svojím snúbencom a priateľmi naposledy vydýchla. Osudným sa jej stal paraglidingový let v meste Roldanillo.