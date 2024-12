Blanár ocenil, že Severoatlantická aliancia otvorí svoj styčný bod v Jordánsku

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Stredajšie rokovania ministrov podľa jeho slov svojou návštevou spestril jordánsky kráľ Abdalláh II., ktorý sa zapojil do pracovnej časti týkajúcej sa vzťahov Aliancie s krajinami južného susedstva. "Jordánsko je veľmi dôležitý partner pre NATO na Blízkom východe. Kráľ veľmi podrobne a expertne opísal situáciu na Blízkom východe, ako to oni vidia. Situácia v regióne, bohužiaľ, eskaluje a bolo to potvrdené aj zo strany kráľa," povedal Blanár.

archívne video

Stratené mesto Petra - jeden z novodobých siedmich divov sveta (Zdroj: Profimedia)

Ministri prebrali situáciu v Libanone, kde platí 60-dňové prímerie, hoci dochádza k jeho porušovaniu, a venovali sa aj novej situácii v Sýrii, kde opäť prepukli násilnosti medzi povstalcami a vládnymi silami.

"Ten región je stále nestabilný. Aj preto kráľ volal po riešení v podobe čo najrýchlejšieho prímeria a mierových rokovaní. Malo by to vyústiť do dvojštátneho riešenia. To je jediné stále udržateľné riešenie v tomto regióne," vysvetlil Blanár aj s odkazom na prebiehajúci spor medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Kráľ Abdalláh II. podľa neho opísal aj hrozivú humanitárnu situáciu v Pásme Gazy, ktoré trpí nedostatkom humanitárnej pomoci. "Popisoval, že v súčasnosti sa dostáva do tohto priestoru asi 160 kamiónov za mesiac, pričom potreba je až 500 kamiónov denne do tejto oblasti," uviedol minister.

Blanár zdôraznil, že Slovensko má veľký záujem o spoluprácu s Jordánskom a ocenil, že NATO otvorí svoj styčný úrad v tejto krajine, ktorý ešte viac rozšíri vzájomnú spoluprácu a pomôže riešiť existujúce krízy.