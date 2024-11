Danko označil konanie Huliaka za neprijateľné: Padli slová o vydieraní! Koalíciu to vraj stmelilo

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Predseda vládnej strany SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko je presvedčený, že vláda najbližšiu parlamentnú schôdzu zvládne aj so 76 poslancami. Predseda opozičného hnutia KDH a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský tvrdí, že v parlamente prebieha chaos, vláda by sa podľa neho mala začať zaoberať tým, čo ľudí naozaj trápi.

Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. "Paradoxne správanie týchto troch poslancov stmelilo koalíciu," uviedol Danko v reakcii na otázku týkajúcu sa diania v SNS a koalícii. Myslí si, že sa im na najbližšej schôdzi podarí schváliť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Podotkol však, že správanie odídených poslancov okolo Rudolfa Huliaka je pre neho v istých smeroch neprijateľné.

„V politike musíte vedieť, kedy ísť na hranu. Tak ako sme to urobili pri znížení DPH na 5 percent v gastro sektore. A potom je tu vydieranie,“ upozornil Danko, ktorý zároveň skritizoval stretnutie Rudolfa Huliaka s opozičným politikom Jaroslavom Naďom. Čo sa týka požiadaviek poslancov okolo Huliaka, Danko im verejne odkázal, že to odmieta. „My nie sme kšeftári,“ uviedol.

Majerský pripomenul, že vládna kríza reálne existuje, podľa neho môže ostať parlament v budúcnosti pri chýbajúcich hlasoch paralyzovaný, napríklad v decembri pri teoretickom spojenom hlasovaním o dôvere vlády so štátnym rozpočtom. Danko pri téme schvaľovania štátneho rozpočtu pripustil, že môže nastať pnutie v otázke rozdeľovania financií medzi jednotlivými rezortami. "My so Smerom a Hlasom sa hodnotovo nikdy nerozbijeme, ale čo sa týka rezortov, každý chce pre svoj rezort viac peňazí," pripomenul.

Majerský kritizoval ministerstvá

Majerský dodal, že po roku vládnutia sa mali v rámci ministerstiev nastaviť veci tak, aby fungovali. "Ak by sme hovorili o poľnohospodárstve, ja sa čudujem, prečo sa z programového rozvoja vidieka sa nečerpajú eurofondy. Minulý rok to bolo okolo jednej miliardy, teraz to stagnuje," povedal. Poslanec pripomenul, že efektívnym šetriacim prostriedkom by mohla byť decentralizácia finančných prostriedkov na vyššie územné celky, mestá a obce.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Danko deklaroval, že ministerstvá v pôsobnosti SNS fungujú, no myslí si, že zmeny by sa mali udiať napríklad v rezorte zdravotníctva. "My chceme, aby pán Šaško urobil úsporné opatrenia v zdravotnej poisťovni, aby nastavil systém preplácania lôžka, aby zaviedol centrálny nákup liekov," spresnil.

Diskutujúci sa dotkli aj zmeny úpravy spôsobu hlasovania počas schôdzí NR SR. "Nastavíme to tak, že budeme hlasovať pravdepodobne utorky a štvrtky," povedal Danko s tým, že na túto úpravu podľa neho nemusia meniť rokovací poriadok. Podľa jeho slov túto zmenu ocenia aj poslanci opozície.

Hostia sa vyjadrili aj k plánovej ceste Danka do Ruska. "Môžeme byť jedným z prvých štátov, ktorý urobí ten prvý krok, aby sa zlepšili vzťahy aj Európskej únie, aj Slovenska s Ruskou federáciou," poznamenal. Majerský reagoval, že návšteva Ruska z Dankovej strany by bolo poškodením dobrého mena našej krajiny v zahraničí.