Začala sa posledná schôdza v roku: Poslancov čaká štátny rozpočet

Ak sa poslancom nepodarí schváliť rozpočet do konca roka, Slovensko by od 1. januára fungovalo v rozpočtovom provizóriu. Deficit verejných financií má podľa vládneho návrhu klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy majú budúci rok dosiahnuť 59,9 miliardy eur, celkové výdavky 66,5 miliardy eur a schodok 6,6 miliardy eur. V parlamente sa ešte očakávajú mierne úpravy rozpočtu, ktoré by mali súvisieť predovšetkým so zatiaľ nedoriešenou pomocou s cenami energií a rastom miezd zdravotníkov. Okrem toho by mali poslanci prerokovať aj rozpočty niektorých inštitúcií. Týka sa to napríklad Sociálnej poisťovne, Eximbanky či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Parlament má riešiť aj návrh rezortu vnútra o rozšírení okruhu trestných činov, pri ktorých možno svedka zaradiť do programu ochrany. V druhom čítaní je novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Minimálna sieť ambulancií špecialistov sa tak má určiť podľa nových pravidiel. Ministerstvo spravodlivosti predložilo zase novelu, podľa ktorej by mali byť služby Centra právnej pomoci dostupnejšie širšiemu okruhu ľudí.

Poslanci majú definitívne rozhodnúť aj o zmenách vo výbere elektronického mýta. Na stole majú tiež návrh nového stavebného zákona. Okrem iného rieši aj problematiku tzv. čiernych stavieb.

Parlament by mal definitívne rozhodnúť aj o novele zákona o prokuratúre, ktorou chcú koaliční poslanci novelizovať trestné kódexy tak, aby sa zvýšila efektivita ochrany finančných záujmov EÚ. Poslanci Hlasu-SD navrhujú, aby pozostalí po policajtoch mohli dostať aj tzv. príplatok k úmrtnému. Na programe je v druhom čítaní aj návrh SNS o neziskových organizáciách, ktorý by sa však mal upraviť. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu k novele je totiž regulácia lobingu mimovládok.

Na programe je aj viacero opozičných návrhov. SaS žiada sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony, hnutie Slovensko by chcelo cez novelu dosiahnuť zákaz reklám na hazard a alkohol od 6.00 do 22.00 h. PS zase navrhuje obmedzenia týkajúce sa prevádzkovania, spoluvlastníctva a vlastníctva médií verejnými funkcionármi. Chce tak zabrániť zneužívaniu verejnej funkcie pre osobný prospech v mediálnom priestore. KDH navrhuje vrátenie poskytovania sociálnej služby v podobe domovov pre osamelých rodičov. Cieli napríklad na ženy, ktoré z dôvodu tehotenstva stratili bývanie alebo im hrozí strata bývania.

Na neverejnej časti schôdze majú poslanci prebrať správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva a správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za minulý rok.

Parlament čaká aj voľba člena Súdnej rady SR. Z predošlej schôdze je tiež presunutá vetovaná novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú vrátil prezident Peter Pellegrini. Na programe majú poslanci aj viaceré personálne voľby, ku ktorým sa nestihli dostať na predchádzajúcich rokovaniach. Voliť majú tiež členov rady Slovenskej televízie a rozhlasu či odvolávať Rudolfa Huliaka (nezaradený) z postu šéfa výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Poslancom sa podarilo otvoriť schôdzu až na druhýkrát

Poslancom Národnej rady (NR) SR sa v utorok popoludní nepodarilo na prvýkrát otvoriť 23. schôdzu. V sále sa totiž najprv prezentovalo len 75 poslancov z potrebných 76. Poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) priznal, že urobil chybu. Podpredseda NR SR Peter Žiga poverený jej riadením (Hlas-SD) preto vyhlásil 15-minútovú prestávku. Po nej sa už schôdzu podarilo otvoriť, parlament bol uznášaniaschopný.

Pri prvom pokuse sa Vážny neprezentoval. Išlo podľa jeho slov o ľudský omyl. Deklaroval, že ostatným sa ospravedlnil. "Mňa uviedol kolega do omylu," podotkol. Zároveň povedal, že so 76 poslancami sa dlhodobo vládnuť nedá. "Ale zatiaľ to bude na pevných nohách," dodal.

Po odchode trojice poslancov Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík z klubu SNS má koalícia oficiálne v parlamente 76 poslancov, čo je tesná väčšina. Trojica nezaradených poslancov, ktorá pôsobí v mimoparlamentnej Národnej koalícii, avizovala, že nepodporí otvorenie schôdze.

