Huliak sa opäť ostro pustil do Danka: TAKTO navrhuje vyriešiť aktuálnu situáciu v koalícii

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa Huliaka premiér Robert Fico odporučil Andrejovi Dankovi, aby vyriešil situáciu s odchodom troch poslancov NR SR – Rudolfa Huliaka, Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka – z poslaneckého klubu SNS. Títo poslanci, pôvodne zvolení pod hlavičkou Národnej koalície, svojím odchodom spôsobili, že SNS už nedokáže garantovať desať hlasov potrebných na stabilitu koalície.

Vyhlásenie predsedu SNS Andreja Danka (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Huliakov návrh

"Keďže Andrej Danko problém nevie vyriešiť, prichádzame s návrhom, ako ukončiť Dankovo vydieranie," uviedol Huliak. Podľa neho má koalícia možnosť riešiť situáciu návratom štyroch nezávislých poslancov (Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu, Filipa Kuffu a Martiny Šimkovičovej) do parlamentných lavíc. Tým by poslanecký klub SNS zanikol a vznikol by nový klub nezávislých poslancov.

"Koalícia bude mať bez Andreja Danka 78 hlasov. A ak je Andrej Danko, ako sám o sebe hovorí, dobrý priateľ Roberta Fica, môžu si ho recipročne „adoptovať“ do poslaneckého klubu Smer-SSD. A tým pádom koalícia dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb v roku 2027 s počtom hlasov 78 alebo 79, ak vstúpi Andrej Danko do klubu Smer-SSD," navrhuje Huliak.

Huliak zároveň zdôraznil, že jeho strana si ctí dohody a je pripravená podporiť kandidáta Hlasu-SD na post predsedu parlamentu, ako to stanovilo uznesenie Národnej koalície z 30. septembra 2024. Na miesto podpredsedu NR SR, ktoré v súčasnosti patrí Dankovi, si Huliak vie predstaviť Tomáša Tarabu, ktorého označil za schopnejšieho a vyrovnanejšieho lídra.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend na sneme Smeru-SD vyhlásil, že je potrebné pripravovať sa aj na iné alternatívy politického vývoja, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. Zároveň odmietol udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Po tom, čo poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík odišli z klubu SNS, má vládna koalícia oficiálne v Národnej rade (NR) SR 76 poslancov.

Danko verí, že všetko zvládnu

Andrej Danko pred pár dňami pripomenul, že SNS ako najstaršia politická strana na Slovensku dala možnosť kandidovať do parlamentu aj predstaviteľom národných síl, ktorí neboli jej členmi. "Každý bol na našej kandidátke individuálne," upozornil s tým, že SNS sa snažila vytvoriť všetky podmienky na to, aby bol medzi ňou a jej kandidátmi čistý vzťah.

Andrej Danko (Zdroj: topky/Vlado Anjel)

V dôsledku rozhodnutia Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov vystúpiť z poslaneckého klubu SNS však teraz môže koalícia podľa Danka s istotou počítať len s podporou tesnej väčšiny 76 poslancov. "Musíme, 76 poslancov, zvládnuť v decembri štátny rozpočet. Nie je dôležitejší zákon a som presvedčený, že to zvládneme," povedal Danko s tým, že na jar budúceho roku si koalícia bude musieť sadnúť a vyhodnotiť situáciu tak v politickej, ako aj ekonomickej oblasti. "Zásadný problém, ktorý túto vládu čaká, je dlhová brzda. Premiér sa bude musieť vysporiadať s ústavným zákonom a bude musieť prijať rozhodnutie," naznačil predseda SNS.