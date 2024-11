SHMÚ varuje pred snežením, tvorbou závejov i silným vetrom: Vydané sú výstrahy druhého stupňa

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.)

BRATISLAVA - Na celom Slovensku možno od štvrtkovej noci čakať sneženie, pri ktorom na väčšine územia môže spadnúť od päť do 15 cm, na strednom Slovensku až 20 cm snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil vo vydanej výstrahe prvého stupňa s platnosťou od 23.00 h do 11.00 v piatok (22. 11.).