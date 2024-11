Na Európu sa ženie extrémne počasie: Kolaps polárneho víru zasiahne aj Slovensko, TOTO nás čaká!

Európu zasiahne vpád výrazného studeného frontu, priniesť môže sneh aj do nížin (Zdroj: imeteo.sk/ICON-EU)

BRATISLAVA – Už v nadchádzajúcich dňoch sa Slovensko spolu zo západnou Európou môže dočkať prvého výrazného vpádu studeného vzduchu. A hoci podľa odborníkov hrozí aj sneženie, presné oblasti, ktoré by mohli očakávať snehovú nádielku nateraz nie sú ešte známe. K mimoriadnemu ochladeniu ale dôjde v každom prípade.

Počas uplynulej noci sa už prvý sneh objavil na severe Slovenska. Počasie ale naznačuje, že snehová nádielka by mohla v priebehu budúceho týždňa zavítať aj do nížin. Presné oblasti budú meteorológovia ešte špecifikovať, no avizovali, že k výraznému ochladeniu a arktickej zime dôjde určite, informuje imeteo.sk.

Bezpečnosť elektrárne sa vyhodnocuje priebežne, hovorí predsedníčka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Za zásadnou zmenou počasia stojí rozpad polárneho víru, ktorý prinesie veľmi chladný vzduch zo severu. Nízky tlak vzduchu, ktorý sa pomaly presunie z Grónska nad Európu bude znamenať veľmi veterné počasie, v nárazoch až do 100 km/h a mimoriadne studený vzduch. Najskôr zasiahne Britské ostrovy, neskôr sa pomaly presunie cez Nemecko až na Slovensko. Studený front tak budeme môcť pocítiť už 20. Novembra.

SNEH DORAZIL KONEČNE AJ NA SLOVENSKO❄❄ Niektorí Slováci sa dnes zobudili do dažďa, iní pri pohľade z okna uvideli biely... Posted by www.iMeteo.sk on Friday, November 15, 2024

Víkendové počasie bude stabilné, prevažne bude jasno až polojasno a aj keď sa na niektorých miestach môže zrána objaviť hmla alebo nízka oblačnosť, zotrvá iba vo východnej časti Prešovského a Košického kraja, informuje Počasie a radar. Zrážok by malo byť minimálne a maximálna denná teplota sa v sobotu bude pohybovať v rozmedzí od +5 do +10 stupňov Celzia. Rovnaký charakter počasia možno očakávať aj v nedeľu, keď sa nízka oblačnosť udrží aj v nižších polohách na juhu Slovenska a denné teploty pri zamračenom počasí dosiahnu maximálne +5 stupňov Celzia. Fúkať bude iba slabý vietor. Podľa meteorológov je tak ideálny čas na prezutia auta a prípravu oblečenia na ochladenie.