Problém Nitrianskeho kraja je nedostupnosť ambulantnej starostlivosti, uviedol minister

V Nitrianskom kraji je podľa ministra vážnym problémom nedostupnosť zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v obciach a odľahlejších oblastiach regiónu. "Situácia je tu mimoriadne vážna, predovšetkým v ambulantnom sektore. Ľudské kapacity v tom regióne jednoducho nie sú dostatočné a toto je oblasť, ktorú detailne dávame dokopy a bude zahrnutá v návrhu mojich opatrení," skonštatoval Šaško.

Problém Nitrianskeho kraja je nedostupnosť ambulantnej starostlivosti, uviedol Šaško (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

V Nitrianskom regióne je podľa jeho slov evidentný predovšetkým nedostatok zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a ďalšieho zdravotníckeho personálu. "Potvrdzujem, že určité konkrétne kroky sú už v riadnom legislatívnom procese a ja verím, že do konca roka budú schválené a vstúpia aj do platnosti. Slovensko sa potrebuje jasne postaviť za slovenské sestry tak, aby ich povolanie bolo atraktívne a malo dôstojné postavenie v spoločnosti. To, čo nám chýba, a ja tento zámer v krátkom čase aj predstavím, je takzvaná ministerská sestra. Teda odborníčka, ktorá bude priamo v kancelárii ministra a jej úlohou nebude nič iné, ako vypracovať jasný plán pre stabilizáciu, budúcnosť a vhodné podmienky pre zdravotné sestry," dodal Šaško.