Máme ambíciu začať stavať novú nemocnicu počas tohto volebného obdobia, tvrdí Šaško

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda má ambíciu začať počas svojho volebného obdobia s výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to potvrdil v pondelok po rokovaní okrúhleho stola s odborníkmi na Slovenskej zdravotníckej univerzite. To, kde by mala nová nemocnica stáť, zatiaľ nešpecifikoval.