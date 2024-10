PRIESKUM opäť ukázal tesný súboj medzi Smerom a PS: TIETO strany by sa do parlamentu nedostali

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA – Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici októbra, o prvenstvo by zvádzali boj aj naďalej dva politické subjekty – najsilnejšia koaličná strana Smer-SD by dostala 23,7 % hlasov a najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko by získala 22,3 % hlasov. Za nimi je priepastná medzera.

Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre ta3, ktorý sa sa uskutočnil v dňoch od 15. do 21. októbra na vybranej skupine 2 550 opýtaných. Tretí by skončil Hlas-SD. Strana by mala podporu 14,1 %. Do parlamentu by prešli aj KDH (6,9%), SaS (6,1%) a Republika (6%). Smer by v tomto prípade obsadil 45 poslaneckých kresiel, Progresívne Slovensko 42 kresiel, a Hlas 27 kresiel. KDH by malo 13 poslancov, SaS 12 a Republika 11.

Podobné poradie zaznamenala agentúra aj pri otázke o dôveryhodnosti lídrov jednotlivých strán. Najdôveryhodnejším je predseda Smeru Robert Fico, ktorému dôveruje 42 % respondentov. Druhé miesto obsadil líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s dôverou 35 % opýtaných a tretí sa umiestnil predseda strany Hlas a Matúš Šutaj Eštok s podporou 31%.

SNS aj Slovensko pred bránami parlamentu

Naopak, pred bránami Národnej rady SR by zostali SNS Andreja Danka (4,5%) či hnutie Slovensko Igora Matoviča so 4 percentami. Nasledujú Demokrati a Aliancia zhodne s 3,9% a Sme rodina, ktorým namerali 2,8%. V otázke dôveryhodnosti získal líder SNS Andrej Danko podporu 12 % respondentov a Igor Matovič 6%.

Prieskum tiež ukázal, že viac ako dve tretiny respondentov sú pevne rozhodnuté, ktorej strane by svoj hlas dali (67,5%), zatiaľ čo takmer pätina stále váha (18,1%), pričom 14,4 % by voliť nešlo.