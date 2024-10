Nový vietor na politickej scéne by výrazne zamiešal karty! PRIESKUM ukazuje, ako by klesli PS a Smer

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Hoci SMER-SSD a Progresívne Slovensko naďalej vedú v preferenciách politických strán, ich pozície môžu byť vážne ohrozené nástupom nových politických alternatív. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry SCIO, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7. až 11. októbra 2024 na vzorke tisíc respondentov.

Ak by sa voľby konali začiatkom októbra, tandem PS a SMER-SSD by už nedominoval tak výrazne a pomerne veľké množstvo občanov Slovenska plánuje voliť inú politickú stranu, ako aktuálne pôsobiace strany. “Je zrejmé, že takéto alternatívy by odobrali voličov najmä dvom najväčším politickým stranám. Tieto strany stratili najväčší počet rozhodnutých voličov oproti predchádzajúcim mesiacom a obe klesli u rozhodnutých voličoch pod 20% hranicu na 18,7% resp. 14,6 %”, uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

(Zdroj: Agentúra SCIO)

Zaujímavosťou prieskumu je tiež nárast mimoparlamentných politických strán. Osobitne hnutia Republika s dvojciferným ziskom 10,3 %, ktoré získava pomerne široký priestor najmä na sociálnych sieťach prostredníctvom dvoch poslancov Európskeho parlamentu, ale aj hnutia Sme rodina. To by dokonca s 5,1 % prvýkrát od parlamentných volieb veľmi tesne prekonalo aj hranicu vstupu do parlamentu. “Obe hnutia evidentne preberajú aj tú časť nespokojných voličov vládnej koalície, ktorí uverili, že jej vytvorením bude koniec sporom a zavládne pokoj, čo sa nenaplnilo,” uzavrel Klus