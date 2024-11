FOTO Oslavy Smeru vo veľkom štýle! Takmer 1600 hostí a rozprestrený červený koberec: Prišiel aj Gašparovič

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Strana Smer-SSD zorganizovala veľkolepú oslavu, aby si spoločne pripomenuli 25. výročie od založenia strany Smer. Oslavu zorganizovali naozaj vo veľkom štýle. Pred budovou ich čakal rozprestrený červený koberec. Straníckych kolegov doviezlo niekoľko autobusov.

Oslavy 25. výročia založenia Smeru vo veľkom štýle! (Zdroj: Topky/Tomáš Hambálek)

Osláv sa však okrem členov strany Smer-SSD zúčastnili aj koaliční partneri. Taktiež prišiel aj exprezident Ivan Gašparovič, ktorého Robert Kaliňák v úvode osobitne privítal.

Okrem toho na oslavách privítal všetkých hostí úvodným slovom. "Dovoľte, aby som vás privítal všetkých, takmer 1600 hostí, tu dnes v bratislavskej Inchebe na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 15. výročia založenia strany Smer-SSD. Naozaj je pre mňa obrovskou cťou a zároveň aj veľkou výzvou, že môžem dnes vás sprevádzať týmto programom," poznamenal.

Zároveň vyzdvihol veľký úspech strany Smer-SSD v politike. "Myslím si, že sme zohrali rozhodujúcu úlohu pri rozvoji slovenskej demokracie, pri rozvoji Slovenska ako takého. Päťkrát sme vyhrali parlamentné voľby a štyrikrát sme zostavili vládu. Myslím si, že to je výsledok, ktorý by si máloktorá strana mohla dať čo i len do ich snov, a to všetko vďaka tvrdej práci vás všetkých, ale najmä nášho lídra Roberta Fica," dodal Kaliňák.

História strany Smer

Prvýkrát Ministerstvo vnútra zaregistrovalo stranu s názvom SMER 8. novembra 1999. Jej predseda Robert Fico o mesiac neskôr 11. decembra 1999 zorganizoval ich prvý snem v Stupave. Strana sa v tom čase profilovala, ako alternatíva voči voči vláde širokej koalície premiéra Mikuláša Dzurindu, ale aj voči parlamentnej opozícii, ktorú predstavovali strany HZDS a SNS.

Do parlamentu sa im podarilo prvýkrát dostať v roku 2002, kedy skončila strana na treťom mieste za HZDS a SDKÚ. V roku 2003 sa strana premenovala na SMER (tretia cesta), čím chcela ukázať príklon k stredoľavicovej orientácii. Tento názov mali do roku 2005, kedy sa premenovali na SMER-SD. Obrovský úspech pre stranu bol rok 2006, kedy sa im podarilo vyhrať parlamentné voľby a Ivan Gašparovič poveril Roberta Fica zostavením vlády.