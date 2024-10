Spravodlivosť a bezpečnosť je po roku vlády Fica v rozklade, uvádza Progresívne Slovensko

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Spravodlivosť a bezpečnosť je po roku vlády Roberta Fica (Smer-SD) v rozklade. Tvrdia to poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Na piatkovej tlačovej konferencii kritizovali napríklad novelu trestných kódexov či neriešenie situácie súvisiace s porušovaním ľudských práv. Namietali viaceré kroky a rozhodnutia šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD).

"Ženy a deti zažívajúce násilie, nedobrovoľne sterilizované rómske ženy, LGBTI+ ľudia a mnohí ďalší čakajú na to, kedy sa im už konečne bude lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť, ako hlásalo programové vyhlásenie vlády. A nič. A nielenže minister situáciu porušovania ľudských práv nerieši, ešte sa aj podieľa na jej zhoršovaní, či už obmedzovaním zhromažďovacieho práva v prípade lex atentát alebo útokmi na mimovládne organizácie či médiá," skonštatovala poslankyňa Lucia Plaváková (PS).

Očkovanie proti Covid 19 bol podľa Roberta Fica iba biznis (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Poslanci za PS kritizovali aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry či Úradu špeciálnej prokuratúry. Hovorili o čistkách. Suskovi vyčítali tiež rozhodnutie podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Upozornili aj na to, že na Ústavnom súde SR stále chýba jeden sudca. Namietali tiež nerealizovanie opatrení na ochranu obetí trestných činov.

Nesúhlas opätovne vyjadrili aj s novelou Trestného zákona. Kritizovali tiež spôsob jej prijatia v parlamente. "Ministerstvo sa teraz podľa mojich informácií snaží stretávať so sudcami a zasahovať do výkladovej rozhodovacej činnosti súdu tým, že im hovorí, ako majú vykladať nový Trestný zákon. Je to aj kvôli tomu, že je veľmi zle napísaný, je tam množstvo chýb," dodal Branislav Vančo (PS).