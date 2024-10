Zväz ambulantných poskytovateľov žiada ministra zdravotníctva o oslobodenie z transakčnej dane pre ambulancie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Máme za to, že ak toto bolo možné pre iné segmenty, ktoré sú celkom určite pre zdravie obyvateľstva, fungovanie štátu menej kľúčové ako zdravotníctvo, ktoré samo vlastne zápasí dlhodobo s nedostatkom financií, tak celkom určite by to malo byť možné práve aj v zdravotníctve," vysvetlila. Upozornila, že ak sa konsolidácia dotkne ambulancií v plnej miere, určite bude znamenať odklad alebo zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Ocenila, že diskusia so Šaškom bola konštruktívna a otvorená, s víziou riešenia aktuálne pálčivých problémov. "Momentálne vyzerá tak (Šaško, pozn. TASR), že nemá ambíciu byť naším nepriateľom, ale skôr naším spojencom," skonštatovala Orosová. Minister začal v pondelok popoludní rokovania so zástupcami zdravotníkov. Verí, že pri návrhu konsolidačných opatrení nájdu kompromis. O možnostiach rokuje aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.