Zdravotné sestry trvajú na tom, aby sa konsolidáciou nemenili mzdové podmienky

"Povedal, že sa snaží a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa platov sestier a iných zdravotníckych pracovníkov nedotkla konsolidácia miezd. A my sami sme povedali, že sme za status quo, to znamená tak, ako bol rast zdravotníckych miezd naplánovaný," povedal Laurinc. Šaško podľa jeho slov sám deklaroval, že zatiaľ nemôže stopercentne sľúbiť nič.

Otázku výpovedí sestier z nadčasov podľa Laurinca na stretnutí neriešili. "Je to naozaj len agenda odborového združenia, oni to komunikujú, zbierajú výpovede. My jedine môžeme povedať, že určite, ak sa akákoľvek sestra bude chcieť pripojiť do tejto agendy, tak ju podporíme," skonštatoval Laurinc.

Komora zároveň na stretnutí ministrovi uviedla, že mu bude nápomocná pri zlepšovaní podmienok sestier. Ocenila, že zástupcov zdravotníkov pozýva na rokovania osobne. Minister začal v pondelok (14. 10.) rokovania so zástupcami zdravotníkov. Pokračovať majú počas týždňa. Verí, že pri návrhu konsolidačných opatrení nájdu kompromis. O možnostiach rokuje aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).

Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.