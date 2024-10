Ďalšia veľká rana pre naše peňaženky: K zubárovi utekajte čím skôr! Zlé správy, poriadne si priplatíme

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

archívne video

Vyjadrenie predstaviteľov zdravotníctva po stretnutí s prezidentom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po tom, čo sa tento rok zrušili príspevky zdravotných poisťovní na zuby, ktoré aspoň čiastočne kompenzovali výdavky pri ošetrení zubov a dentálnej hygiene, prichádza pre pacientov ďalšia nepríjemná správa. Konsolidačný balík vlády Roberta Fica (Smer-SD) spôsobí nárast cien za výkony u zubných lekárov a to aj o desiatky eur. Už v súčasnej dobe nie je návšteva zubára lacnou záležitosťou a má to byť ešte horšie. Ak ste teda váhali, kedy svojho navštíviť, treba tak urobiť do konca roka. Upozornil na to denník Pravda.

Prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík upozorňuje, že konsolidačné opatrenia budú mať výrazný vplyv na prevádzku ambulancií. Zubári totiž musia zohľadňovať nielen náklady na zdravotnícke materiály, ale aj všetky finančné transakcie spojené s prevádzkou. Zubní lekári totiž prevádzkujú svoje ambulancie ako podnikatelia, a preto od januára budú musieť platiť transakčnú daň, a zasiahne ich aj zvýšenie DPH. Tie sa premietnu aj do cien plomb či anestézií, pričom najviac postihnú pacientov u nezazmluvnených zubárov.

Prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Zasiahnutí zubári a tým aj pacienti

Zubár Peter Džupa z kliniky Petramed v Čadci pre Pravdu odhaduje, že nárast cien by mohol byť vo výške 4 až 10 percent. Výraznejšie zdraženie očakáva pri náročnejších zákrokoch ako sú protézy či korunky. Tie sú náročné na čas, materiál aj prácu zubného technika. „Pokiaľ úhrady od zdravotných poisťovní nestúpnu, celý nárast nákladov sa premietne do doplatkov pre pacientov,“ vysvetlil zubár s tým, že už dnes sú veľmi nízke.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová upozorňuje, že zdražovanie môže najviac zasiahnuť ľudí ohrozených chudobou. Priblížila, že na Slovensku je takmer 900-tisíc ľudí ohrozených chudobou a musia veľmi citlivo zvažovať, čo zaplatia a čo si už nemôžu dovoliť. V tento súvislosti uviedla, že stomatologické vyšetrenia a ošetrenia sa stávajú výsadou bohatých. Zároveň však zdôrazňuje, že nárast cien by nemal byť dramatický a konkurencia na trhu bude ceny do istej miery regulovať.

(Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Analytik Martin Vlachynský z INESS poukázal na to, že opatrenia z konsolidačného balíčka zasiahnu nielen pacientov, ale aj samotných prevádzkovateľov ambulancií. „Budú platiť transakčnú daň pri platbách za mzdy, tovary a služby. Budú platiť vyššiu DPH pri nákupe niektorých tovarov, pravdepodobne aj nižšiu pri nákupe niektorých špecifických položiek,“ povedal. Moravčík s tým súhlasí s tým, že sa to premietne do celkových nákladov na poskytované služby, čo môže mať za následok znížený dopyt po niektorých stomatologických výkonoch.

Ak zdravotné poisťovne nezvýšia platby za výkony, náklady ponesú pacienti

Kľúčové podľa dotknutých teda bude, či zdravotné poisťovne zvýšia platby za jednotlivé výkony. V opačnom prípade budú ambulancie nútené prenášať zvýšené náklady priamo na pacientov. Hoci sa očakáva všeobecné zdražovanie, pri niektorých zákrokoch s drahými materiálmi by mohlo dôjsť aj k miernemu zlacneniu. Dôvodom je zníženie sadzby DPH na niektoré zdravotnícke materiály z 10 na 5 percent.

(Zdroj: Getty Images)

Pacienti by sa mali pred ošetrením vždy informovať o cenách a možnostiach platby. Zároveň by nemali podceňovať prevenciu a pravidelnú starostlivosť o zuby, ktorá môže v konečnom dôsledku ušetriť nemalé peniaze za nákladné zákroky v budúcnosti.