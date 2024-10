Boj o novú daň sa začína vyostrovať! Mimovládky majú dostať výnimku z platenia: Smer má podmienku

Erik Tomáš a Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video Mimovládne organizácie žiadajú preskúmanie rozhodnutia OÚ o Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Tomáš konštatoval, že ide o požiadavku strany Hlas-SD, v ktorej je podpredsedom. Ministerstvo práce už podľa neho pripravilo konkrétne návrhy, ktoré komunikuje s ministerstvom financií. Na zmenu legislatívy je podľa neho ešte čas."Budeme žiadať vyňatie neverejných zariadení sociálnych služieb z transakčnej dane, čo sme už vyčíslili na 1,5 milióna eur. Považujeme to za zvládnuteľné. Máme už aj konkrétny návrh na vyňatie verejnoprospešných občianskych združení z transakčnej dane, kde tiež vyčísľujeme náklady a komunikujeme s ministerstvom financií," priblížil Tomáš. Má ísť o združenia, ktoré sa napríklad starajú o odkázaných a chorých ľudí, či vykonávajú športovú činnosť.

Táto téma sa podľa Kamenického otvorila aj na rokovaní tripartity. "Povedal som za seba, že ja som bol proti tomu, aby sme napríklad niektoré politické mimovládky vyňali z tej transakčnej dane. Ale bohužiaľ nevieme dnes rozlíšiť, kto je politická mimovládka a kto je tá mimovládka, ktorá pomáha napríklad deťom alebo v inej sociálnej oblasti," upozornil šéf rezortu financií. Existujú podľa neho dve riešenia tejto situácie.

Novú daň z finančných transakcií schválila Národná rada začiatkom októbra

"Buď teda oslobodíme všetky mimovládky. Bola to požiadavka koaličných partnerov, že toto by bola schodná cesta, ale ja hovorím jedno, ak sa bude dať vyselektovať, ktorá mimovládka je politická, tak na tú sa bude vzťahovať transakčná daň," zdôraznil Kamenický. Pripustil, že druhá cesta by bola administratívne oveľa zložitejšia, kedy by museli samotné mimovládne organizácie nejakým spôsobom dokázať, čo je ich konkrétna činnosť. "Momentálne asi v koalícii skôr prejde tá prvá možnosť," doplnil minister financií.

Novú daň z finančných transakcií schválila Národná rada (NR) SR začiatkom októbra ako jedno z opatrení na konsolidáciu verejných financií. Rozpočtu má priniesť stovky miliónov eur ročne. Sadzba dane bude 0,4 % zo sumy finančnej transakcie, pri maximálnom limite 40 eur. Zdanenie výberov v hotovosti bude dvojnásobné, na úrovni 0,8 %. Daň budú platiť právnické osoby, medzi ktoré patria aj mimovládne organizácie, bežných občanov sa netýka.