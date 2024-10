Pohľady na štátny rozpočet v rámci tripartity sú protichodné, tvrdí Ladislav Kamenický

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Pohľady na návrh štátneho rozpočtu v rámci tripartity sú veľmi protichodné. Vláda plánuje v budúcnosti komunikovať viac so sociálnymi partnermi. Uviedol to v pondelok minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po rokovaní tripartity.

"Tripartita je orgán, v ktorom sú zastúpené odborové organizácie, zamestnávatelia a ich predstavy boli veľmi protichodné. Na jednej strane sme počúvali o tom, že treba urobiť personálne audity, na druhej strane hovorili, aby sa prepustili ľudia. Odborári hovorili o tom, ako majú mnohé organizácie menej ľudí a potrebujú viac zamestnancov," uviedol šéf rezortu financií s tým, že ide o veľmi citlivé otázky. Mnohí z diskutujúcich podľa neho pochopili, že situácia nie je ľahká.

Vláda má podľa Kamenického jasný plán, ako ozdraviť verejné financie. Na budúci rok plánuje deficit na úrovni 4,72 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom v ďalších rokoch by ho chcela znížiť na 3,7 % a v roku 2027 na tri percentá. "Ak by sme nekonsolidovali, podľa prepočtov by v roku 2027 dlh dosiahol 66 % HDP," podotkol.

Konsolidácia mala pomôcť taktiež presvedčiť finančné trhy

Konsolidácia by podľa neho mala pomôcť taktiež presvedčiť finančné trhy, aby Slovensko odmenili tým, že budú nižšie úroky na dlhopisy. "Čiže na druhej strane ušetríme stovky miliónov eur, ktoré vieme použiť na rôzne sociálne opatrenia, na to, aby sme zmierňovali dosahy konsolidácie na ľudí. Táto vláda si konsolidáciu nevybrala dobrovoľne, museli sme k nej pristúpiť z nevyhnutnosti vzhľadom na zlý stav verejných financií," dodal.

Sociálni partneri podľa Kamenického žiadali, aby s nimi vláda komunikovala skôr. "Zákon o štátnom rozpočte bol prerokovaný na tripartite ešte predtým, než ho prerokuje vláda. Rovnako sme si sľúbili, že v budúcnosti budeme postupovať tak aj v prípade balíka zákonov lex konsolidácia," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Pripomenul, že sa nesiaha na žiaden sociálny benefit, okrem modifikácie rodičovského dôchodku, na čom sa zhodli všetci koaliční partneri.