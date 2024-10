Na Slovensku je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v práci viac ako 15 %

BRATISLAVA - Na Slovensku je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v práci vyše 15 %, v rámci EÚ je to 13 %. Značné rozdiely v odmeňovaní sú najmä v regiónoch. Upozornila na to advokátska kancelária Fairsquare na základe údajov Eurostatu. Zdôraznila, že ženy a muži by mali mať právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo porovnateľnej hodnoty. Zlepšiť to môže aj smernica EÚ o rovnakom odmeňovaní, ktorá musí byť prenesená do Zákonníka práce do 7. júna 2026.