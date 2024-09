Mladí Slováci majú záujem o investovanie: Ich znalosti však zaostávajú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Viac ako polovica mladých ľudí (57 %) na Slovensku vie, že peniaze sa časom znehodnocujú, ale len necelá pätina (18 %) vie, ako sa proti tomu chrániť. Polovica (54 %) tiež považuje investovanie za zaujímavú tému, ale len 28 % z nich skutočne rozumie, čo investovanie znamená. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu správcovskej spoločnosti Amundi v spolupráci s výskumnou agentúrou STEM/MARK z augusta tohto roka, ktorý sa zameral na finančnú gramotnosť mladých vo veku 12 až 16 rokov.

Približne 29 % mladých Slovákov už má podľa prieskumu nejaké skúsenosti s investovaním, najčastejšie za nich investujú rodičia (9 %) alebo si založili stavebné či dôchodkové sporenie. Radi tiež nakupujú veci, o ktorých veria, že ich hodnota časom porastie (11 %). "Zvýšený záujem mladých ľudí o investovanie je pozitívnym signálom. Svedčí to o ich túžbe prevziať kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou. Výsledky prieskumu však zároveň naznačujú, že mnohým z nich chýba vzdelanie potrebné na prijímanie informovaných rozhodnutí a efektívne riadenie svojich financií," priblížila portfólio manažérka Amundi Markéta Jelínková.

Prieskum ukázal, že respondenti len zriedka vyhľadávajú informácie o peniazoch, sporení alebo investovaní. Iba 3 % opýtaných sa o tieto témy aktívne zaujíma, zatiaľ čo 14 % ich sleduje pasívne. Väčšina sa o tieto informácie nezaujíma, čo oslabuje ich schopnosť účinne chrániť svoje financie pred rizikami. Len 18 % respondentov vie, ako chrániť svoje peniaze pred infláciou.

Jedným z prvých krokov k rozvoju finančnej gramotnosti mladých ľudí môže byť podľa spoločnosti vreckové. Prieskum ukázal, že 59 % slovenských tínedžerov dostáva pravidelné vreckové, ktoré v priemere predstavuje 16 eur mesačne. Väčšina (60 %) si ho ukladá na bankový účet, čo naznačuje, že prechod na digitálne financie sa začína už v ranom veku. Zatiaľ čo 30 % mladých ľudí takmer všetko minie, ďalším 30 % sa podarí väčšinu peňazí ušetriť.

"Vreckové je skvelým nástrojom, ako tínedžerov naučiť základy finančného plánovania a zodpovedného hospodárenia s peniazmi. Ak k tomu pridáme základy investovania, môžu si vybudovať zdravé finančné návyky až do dospelosti," doplnila Jelínková s tým, že kľúčovú úlohu v tomto procese zohrávajú rodičia, ktorí by mali so svojimi deťmi otvorene diskutovať o peniazoch.