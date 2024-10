Šokujúce výsledky PRIESKUMU: Takmer štvrtina ľudí nevie povedať meno ani jedného slovenského poslanca!

(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Z odpovedí, ktoré obsahovali meno bolo 51,3 % nesprávnych (nešlo o súčasného poslanca NR SR) a 48,7% správnych. Okrem Roberta Fica ľudia často menovali aj súčasných ministrov či dokonca mená, ktoré už roky nie sú v politike. ​​Respondenti medzi svoje odpovede zaradili dokonca aj také mená ako Jozef Banáš, Béla Bugár, Ivan Gašparovič, Ján Slota či Ivan Lexa.

(Zdroj: AKO pre JOJ24)

​​Agentúra AKO robila telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí starších ako 18 rokov v dňoch od 10. do 16. septembra. Najväčšiu znalosť v prieskume pre JOJ 24 preukázali respondenti vo vekovej štruktúre od 50 do 65 rokov. Naopak najmenší prehľad mali mladí ľudia vo veku od 18 do 33 rokov.

(Zdroj: AKO pre JOJ24)

Zo správnych odpovedí boli najčastejšie spomenutí Michal Šimečka (27,8%), Andrej Danko (22,2%) a Igor Matovič (15,5%). Správne odpovede nadpriemerne často uvádzali skôr vzdelanejší ľudia a najmä voliči strán KDH, Demokrati, PS, SaS, SNS a Koalície SLOVENSKO, KÚ a Za ľudí.

(Zdroj: AKO pre JOJ24)