Slováci budú môcť investovať do štátu: Vláda by si od ľudí už čoskoro chcela požičať 400 miliónov!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Aktuálna ponuka investičných príležitostí by sa už čoskoro mohla rozšíriť o štátne dlhopisy vydávané pre širokú verejnosť. Ich úročenie by bolo zaujímavejšie ako na účtoch v bankách, pričom zároveň by bolo výhodnejšie aj pre štát oproti predaju na finančných trhoch.