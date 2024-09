VšZP upravila podmienky zmlúv s Medirexom, do konca roka má ušetriť 1,5 milióna eur

(Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodla so spoločnosťou Medirex, ktorá je jedným z poskytovateľov laboratórnych diagnostických služieb na Slovensku, na úprave zmluvných a cenových podmienok do konca roka. Tento krok jej má priniesť úsporu 1,5 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa VšZP Marianna Bublavá.

"V minulosti bola VšZP kritizovaná za to, že zmluvné podmienky so spoločnosťami poskytujúcimi výkony v oblasti laboratórnej diagnostiky boli nevýhodné. Dohoda na úprave zmluvných podmienok so spoločnosťou Medirex je ďalším krokom k vyššej efektivite vo využívaní zdrojov z verejného zdravotného poistenia. Zároveň je tento krok jeden z mnohých príkladov toho, že sa snažíme nachádzať priestor na úsporu bez negatívneho dopadu na zdravotnú starostlivosť," uviedla hovorkyňa.

Dodala, že VšZP zároveň bude pokračovať v rokovaniach so spoločnosťou Medirex a ďalšími poskytovateľmi o zmluvných podmienkach platných od nového roka. Ministerstvo zdravotníctva SR víta závery rokovania medzi VšZP a spoločnosťou Medirex. "Aj táto úspora je dôležitým krokom, aby sme zabezpečili efektívnejšie využívanie finančných zdrojov a stransparentnili podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov SR," uviedla na sociálnej sieti ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).