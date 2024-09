Vojna v koalícii graduje: SNS poslala Hlasu ďalší odkaz! Výhrady voči ministrom, pripomenuli aj nedávnu kauzu

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA – Nedajú si pokoj. Situácia medzi šéfom SNS Andrejom Dankom a ministrami za stranu Hlas-SD už pripomína vojnu. Spor medzi oboma stranami pretrváva už niekoľko mesiacov. Olej do ohňa však výrazne prilial počas víkendu šéf národniarov a to najmä ostrými vyjadreniami na adresu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. „Schystali“ to však aj iní, vrátane ministra práce Erika Tomáša. Vzájomný spor pokračuje aj v pondelok. SNS pripomenula koaličnému partnerovi nielen výhrady voči práci jeho ministrom, ale aj nedávne odvolávanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.