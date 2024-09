KDH vyzýva vládu na generálnu opravu novelizovaného Trestného zákona

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičné KDH vyzýva vládu SR, aby umožnila v spolupráci so skutočnými odborníkmi generálnu opravu Trestného zákona. To, že nedávno novelizovaný Trestný zákon bude potrebné opäť meniť na základe pripomienok Európskej komisie (EK), považuje KDH za škandál a hanbu, ktorú Slovensku robí jeho vláda. Informovala o tom hovorkyňa hnutia Lenka Kovár. Hnutie reagovalo na minulotýždňové vyjadrenie podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD) o tom, že EK má otvorené otázky týkajúce sa novelizácie Trestného zákona.

"Trestné právo vrátane výšky trestov a premlčacích lehôt je vnútornou vecou suverénneho členského štátu Európskej únie (EÚ). Súčasná vládna koalícia však dokázala aj tieto základné pravidlá právneho štátu pokaziť takým spôsobom, že v záujme ochrany finančných záujmov EÚ musí dnes do veci vstupovať Európska komisia. Slovensko a jeho občania čelia riziku vážnych finančných škôd," tvrdí predseda hnutia a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský.

archívne video

KDH o situácii v justícii po prijatí novely Trestného zákona (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Oprava novelizovaného Trestného zákona by mala byť podľa KDH prijatá v riadnom legislatívnom procese, do ktorého by mali byť zapojení rešpektovaní odborníci na trestné právo.

Ochrana záujmov občanov SR

Hnutie bude navrhovať, aby súčasťou nevyhnutných opráv boli nielen otázky súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ, ale aj ochranou záujmov občanov SR. "Príkladom je akútna potreba efektívnejšieho riešenia drobných krádeží v zákone o priestupkoch, kde je potrebné upraviť peňažné sankcie, nové obmedzujúce opatrenia, ako aj probačné programy. V tejto časti súhlasíme, že za bagateľné krádeže je krajne neefektívne posielať ľudí do väzenia, s čím sú spojené obrovské náklady štátu a vysoká miera recidívy. Zároveň však treba vedieť tieto krádeže efektívnejšie postihovať v režime priestupkov, napríklad aj cez verejnoprospešné práce," vysvetľuje podpredseda hnutia Viliam Karas.

Kmec minulý týždeň uviedol, že štvrtá žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR by napriek aktuálnym rokovaniam mohla byť vyplatená v najbližších týždňoch. Problematická je podľa neho otázka textu novelizácie Trestného zákona, ktorá sa týka ochrany finančných záujmov EÚ. K úprave by podľa Kmeca malo dôjsť na septembrovej schôdzi. Taktiež sú otvorené aj detaily vo veci premlčacích lehôt, ktoré by mali byť ešte harmonizovanejšie s požiadavkami EK.