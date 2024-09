Počas víkendu treba v TOMTO tuneli počítať s obmedzeniami

Ilustračné foto (Zdroj: ndsas.sk)

Výstavba tunela Karpaty pri Bratislave bude strategickou investíciou (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Dopravné obmedzenia začnú platiť v piatok o 22.00 h a potrvajú do soboty (14. 9.) do 10.00 h v smere do Českej republiky. Následne treba s nimi počítať od soboty 22.00 h do nedele (15. 9.) 10.00 h v smere do Maďarska.