Minister Ráž chce otvoriť tunel Višňové čím skôr: Odborníci dvíhajú varovný prst, TOTO môže byť nebezpečné!

BRATISLAVA – Štát chce zlepšiť kritickú situáciu pod Strečnom a okrem bezpečnostných opatrení v súvislosti s padajúcimi skalami, zároveň rokuje aj s dodávateľmi tunela Višňové, aby sa urýchlilo jeho odovzdanie do užívania. Jedným z riešení, ktoré by mohlo výstavbu zrýchliť, je asfaltový povrch vozovky namiesto betónového. To by však podľa odborníkov mohlo priniesť bezpečnostné riziká.

Výstavba tunela Višňové ako súčasť diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, sa začala ešte v roku 2014. Pre viaceré komplikácie však výrazne mešká a s jeho uvedením do prevádzky sa počíta na konci budúceho roka. O použití asfaltu sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (Smer – SD) zatiaľ diskutuje. „Dnes ešte nevieme povedať, či sme sa na tom dohodli, alebo nedohodli a aké skrátenie lehoty nám to prinesie. Betón je trvácnejší, zato asfalt nám umožní úsek otvoriť skôr. A pri situácii na Strečne je veľmi vhodné, aby sme to otvorili čím skôr,“ uviedol Ráž.

Zmena povrchu cesty z betónu na asfalt by síce podľa výkonného riaditeľa Zväzu výrobcov cementu Rudolfa Mackoviča výstavbu urýchlila, ale bolo by to nebezpečnejšie, keďže asfalt je na rozdiel od betónu horľavý. „Správne by bolo nechať projekt tak, ako bol pôvodne. Pretože osemkilometrový tunel veľmi zaťažený nákladnými autami nie je vhodný pre povrch urobený z asfaltu,“ povedal pre STVR.

„Posledný prípad, ktorý bol, pred tunelom Branisko sa zrazili nákladné vozidlá, ktoré začali horieť. Trvalo myslím osem až desať hodín, kým ich stihli uhasiť,“ uviedla odborníčka na konštrukcie vozoviek Andrea Zuzulová zo Slovenskej technickej Univerzity. Podľa jej slov sa v minulosti neodvážil experimentovať s asfaltom v tuneli a to najmä pre bezpečnosť.

Oprava by bola rýchlejšia

Predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky Marcel Baláž vidí výhodu v tom, že v prípade poruchy je následná oprava oproti betónovej vozovke niekoľkonásobne rýchlejšia. Dopravný analytik Jozef Drahovský v takejto zmene nevidí problém, ak by asfaltová zmes spĺňala medzinárodné štandardy.

Problém v zmene nevidí ani expert na dopravnú infraštruktúru Martin Bakoš z Amberg Engineering Slovakia. „Asfalt nevzbĺkne. Všetky švajčiarske tunely majú asfaltovo-betónovú vozovku a nemajú takýto problém,“ uviedol pre SME.