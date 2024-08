Prítomnosť drog u vodičov by mohli policajti zisťovať skríningovými testami

Ilustračné foto (Zdroj: facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

BRATISLAVA - Policajti by prítomnosť omamných alebo psychotropných látok v organizme vodičov mohli zisťovať skríningovými testovacími súpravami. Navrhuje to poslanec parlamentu za koaličný Hlas-SD Zdenko Svoboda. Zmenu chce presadiť novelou zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR.