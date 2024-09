Dievča opísalo okamihy hrôzy! Zdrogovali ju a nevedela, či sa dožije rána: Šokujúca správa z nemocnice

undefined (Zdroj: Getty Images/John M Lund Photography Inc, Tiktok/Viktoria.huk)

Viktória sa spoločne so svojou kamarátkou vybrala do klubu v Košiciach. Nadránom sa však začala cítiť zle a tak ju kamarátka odprevadila domov. To, čo zažila, nečakala ani v najhoršom sne. "V nemenovanom podniku v Košiciach ma zdrogovali. Nevedela som sama chodiť, nevedela som rozprávať. Potom, ako ma kamarátka doniesla domov do postele, tak ma neskôr na to našla mama v bezvedomí. Nevedela ma prebrať aj napriek tomu, že so mnou triasla, dala mi facku. Až po niekoľkonásobnom pokuse som sa prebrala. Nevedela som ani prejsť sama do sprchy," začala svoje rozprávanie mladá žena.

Vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, ukázala, že sa nedokázala ani len obliecť. Namiesto nohavíc si po nohách prechádzala papierom. Okrem toho na fotke, ktorú zverejnila, mala zväčšené zreničky. To však nebolo najhoršie, čo sa v osudnú noc stalo. Podľa nej má ešte oveľa horšie videá, ktoré však nechcela zverejňovať. "Hanbím sa za to, ako som sa správala. Žiaľ, ale sa to ovplyvniť nedalo. Pravdepodobne to bola droga, ktorá sa volá GHB. Vo veľkom množstve a v kombinácii s alkohol spôsobuje presne takéto stavy, ako ste mohli vidieť na videu. Používajú ju ľudia na znásilnenie dievčat, ale aj chlapcov, aby sa obete nemohli brániť ani rozprávať," poznamenala Viktória.

Podľa jej známych pritom nie je jediná obeť. "Keď som to povedala svojim najbližším kamoškám a ľuďom, tak sa mi začalo dostávať do uší, že nie som prvý prípad a že je toho oveľa viac, ale nikto o tom nehovorí. Presne to je taká moja výstraha, že dávajte si pozor na to, čo pijete, kde máte poháre. Pretože ja som dosť obozretná, ale očividne ani to nestačilo," dodalo dievča.

Viktória rozmýšľala aj nad tým, žeby upovedomila políciu, avšak po príchode do nemocnice ju čakal šok. "Na polícii som to nehlásila preto, pretože hneď po incidente, ráno keď som sa zobudila, prvé čo, chcela som sa dať dokopy. Chcela som sa vyspať z toho a zabudnúť na to. Keď som po približne 20-tich hodinách bola schopná vstať z postele a ísť do nemocnice na toxikológiu, tak som zistila, že na látku GHB sa toxikológia nerobí a všetky ostatné mi vyšli negatívne. Okrem toho látka GHB strašne rýchlo v tele metabolizuje, čo znamená, že je veľmi ťažko vystopovateľná," dodala mladá žena.

Prípadov je omnoho viac

Na prípad upozornila aj Stanka zo show Ruža pre nevestu, ktorej sa začali ozývať aj iné dievčatá s podobnou skúsenosťou. „Ozvalo sa mi kvantum ľudí, ktorým sa to stalo. Buď to boli svedkovia alebo ženy, ktorým sa to stalo. Ozvali sa mi aj znásilnené ženy. Miliónkrát sme o tom mohli počuť, ale ja mám pocit, že sa to deje vo veľkej miere,“ vraví pre portál tvnoviny.sk Stanislava Lučková.

Presné číslo prípadov však polícia nemá. "Prípady sú často hlásené na rôznych spoločenských akciách, v baroch či nočných kluboch. Polícia vykonáva šetrenie na mieste činu, kde sa incident stal a získava relevantné dôkazy,“ hovorí hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková.

V prípade znásilnenia by prítomnosť drogy mohla byť na škodu

Jakub Popík, odborník na drogovú politiku pre portál poznamenal, že „nemáme takú štatistiku, aby sme vedeli povedať o akú drogu ide. Z týchto mediálnych prípadov ale môžeme odčítať, že niekedy bol rohypnol, inokedy xanax.“ Niektoré látky sa však po niekoľkých hodinách zisťujú len ťažko. Dokonca by prítomnosť drog, mohla obeti znásilnenia uškodiť.

„Stále by ste museli dokazovať, že ste si ju vzali nedobrovoľne. Polícia to často berie ako priťažujúcu okolnosť. Akoby si to obeť spôsobila sama. Je to určite na úrovni znásilnenia ale nemôžeme to v slovenskom kontexte tak hovoriť, lebo v slovenskom trestnom zákone musí byť použité násilie, nie nedostatok súhlasu,“ vraví Popík.