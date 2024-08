Rezort vnútra na budúci rok predstaví návrh zmien fungovania obecných polícií

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR na budúci rok predstaví nové znenie zákona o obecnej polícii. Pre policajtov by malo nanovo zadefinovať pravidlá pri vykonávaní zákrokov, oprávnenia policajtov či používanie donucovacích prostriedkov alebo strelných zbraní. Zákon by mal vychádzať z aplikačnej praxe. Uviedol to hovorca rezortu Matej Neumann.