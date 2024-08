Pre možnú kontamináciu vody v Nemecku prijala opatrenia aj slovenská polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images,)

KOŠICE - Pre možnú kontamináciu vody v Nemecku prijala preventívne bezpečnostné opatrenia aj slovenská polícia. Špekulácie o údajných hrozbách na Slovensku však odmietla. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že sledujú dianie vo svete.

"Akékoľvek informácie o údajných hrozbách na Slovensku sú však špekulácie, ktoré sa nezakladajú na pravde. Polícia monitoruje a chráni rezervoáre pitnej vody rovnako tak, ako si plní všetky úlohy v zmysle zákona, s cieľom chrániť život, zdravie a majetok obyvateľov SR," uviedla.

archívne video

V obci Kamenná Poruba po silnom prívalovom daždi voda z potoka zaplavila cesty a domy (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Preventívne opatrenia sa týkajú aj Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). "Zamestnancov sme upozornili na to, aby na niektoré veci dbali viac, ide napríklad o zvýšenú pozornosť na vodných zdrojoch," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva vodární Stanislav Prcúch. Zdôraznil, že momentálne neevidujú žiadnu hrozbu a bezprostredne nie je ohrozený ani žiadny vodný zdroj.

Hrozba terorizmu v súvislosti s pitnou vodou

Potvrdil to aj podpredseda predstavenstva VVS Boris Hanuščak. "Informovali sa všetky závody a dispečeri, že ak by bola zaznamenaná akákoľvek hrozba terorizmu v súvislosti s pitnou vodou, je to potrebné ihneď hlásiť polícii. Myslím, že prijímať preventívne opatrenia je správne," dodal.

Obyvateľov mesta na západe Nemecka v týchto dňoch vystríhal pred používaním vody z vodovodu úrad verejného zdravotníctva, a to z dôvodu jej možnej kontaminácie. Riziko má súvisieť s dierou v oplotení zdroja pitnej vody. Podobný incident sa tento týždeň odohral aj na základni nemeckého letectva v Kolíne nad Rýnom. Polícia ho pôvodne vyšetrovala ako sabotáž, neskôr ho preklasifikovala na nepovolené vniknutie.