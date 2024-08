Ferenčák navrhuje upraviť postupy pri nakladaní s majetkom obce

(Zdroj: FB/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Záujemcovia o kúpu majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže alebo pri priamom predaji majetku obce by mohli mať možnosť podávať návrhy, respektíve doručovať cenové ponuky v podobe, ktorú si sami zvolia, teda buď listom alebo elektronicky. Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý predložil do parlamentu novelu zákona o majetku obcí. Upraviť ňou chce niektoré postupy pri nakladaní s majetkom obce.