PS vyzýva prezidenta, aby konal v prípade Suska a Šimkovičovej

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby do paláca pozval ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) a šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Hlava štátu by mala od nich žiadať verejné vysvetlenie ich krokov. Apeloval na to podpredseda parlamentu a líder hnutia Michal Šimečka.