Prvé rozhodnutie nového šéfa národnej galérie: Od zamestnancov chce peniaze za vstupné

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová v stredu odvolala generálnu riaditeľku SNG Alexandru Kusú. Dôvodom majú byť manažérske zlyhania týkajúce sa rekonštrukcie galérie, hospodárenia i využívanie priestorov SNG. Kusá po svojom odvolaní avizovala voľný vstup do priestorov galérie. "Dávame voľný vstup do našich priestorov, keďže ich vraj neefektívne využívame. Budeme radi, keď sa prídete pozrieť a podporíte nás aj svojou návštevnosťou, pretože my to nerobíme pre seba," povedala na tlačovej besede.

Tlačová konferencia na pôde SNG k odvolaniu generálnej riaditeľky Alexandry Kusej (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

To ale vo štvrtok rýchlo zatrhol nový štatutár SNG Anton Bittner. "Toto rozhodnutie bolo nehospodárne a je v rozpore s internými predpismi. Šiestim zamestnancom, ktorí o tom protiprávne rozhodli bude zosobnená škoda," zdôraznil s tým, že SNG hospodári s verejnými zdrojmi a musí rešpektovať základné ekonomické pravidlá.

Bittner po svojom nástupe predstavil zamestnancom svoju víziu ďalšieho rozvoja galérie, reštrukturalizácie a stabilizácie. Za priority označuje finančnú stabilitu, optimalizáciu vnútorných procesov a rozvoj nových činností a aktivít, ktoré zabezpečia ďalšie finančné zdroje pre galériu.

Anton Bittner (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

"Bude mi cťou spolupracovať s každým, kto má záujem byť prínosom v prospech SNG a má záujem o jej napredovanie," uviedol na úvodnom stretnutí so zamestnancami. V tejto súvislosti potvrdil, že v SNG zostáva pracovať aj bývala generálna riaditeľka Alexandra Kusá ako senior kurátorka.

Vedenie ministerstva kultúry si stojí za odvolaním riaditeľov SND a SNG

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a generálny tajomník služobného úradu ministerstva Lukáš Machala si stoja za opodstatnenosťou svojich krokov v prípade odvolania riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Vyplýva to z ich vyjadrení na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Je podľa Šimkovičovej bežnou praxou, že ak príde nová vláda a ministri, tak riešia inštitúcie spadajúce pod jednotlivé rezorty, a je to v súlade so zákonom. "My ako zriaďovateľ máme plné právo ako niekoho vymenovať, tak aj niekoho odvolávať, a to aj bez udania dôvodu," poznamenal Machala. Tvrdí, že zverejnenie dôvodov na odvolanie riaditeľov Slovenského národného divadla (SND) a Slovenskej národnej galérie (SNG) je len dôkazom toho, že ministerstvo nemá čo skrývať.

Vyjadrenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu k aktuálnemu dianiu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Šimkovičová opätovne poukázala na dôvody odvolania Alexandry Kusej z postu šéfky SNG aj Mateja Drličku ako riaditeľa SND. Zároveň vyvrátila Drličkove tvrdenia o tom, že rezort kultúry nemal záujem sa s ním stretnúť.