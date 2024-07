Jedným z cieľov národného projektu Šanca na návrat 2 je znížiť recidívu

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Cieľom národného projektu Šanca na návrat 2 je znižovať recidívu a pomôcť odsúdeným po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody začleniť sa do spoločnosti. Projekt sa zároveň v porovnaní s predošlým, Šanca na návrat 1, rozšíri o oblasť probačnej a mediačnej služby. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol štátny tajomník ministerstva spravodlivosti (MS) Michal Sedliak. Realizovať sa má do roku 2029.