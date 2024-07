Malebnej obci na strednom Slovensku hrozí kompletné zrovnanie so zemou! Za všetkým je návrh vybudovať elektráreň

Ďubákovo (Zdroj: TASR - Ján Krošlák)

ĎUBÁKOVO - Projekt výstavby vodnej elektrárne na hornom toku rieky Ipeľ opäť ožíva. Vláda totiž v júni podporila zámer novej vodnej elektrárne na Ipli. Ak by sa však počítalo s pôvodným projektom, obec v okrese Poltár by museli zaplaviť. Obyvatelia malebnej dediny Ďubákovo, ktorej sa pôvodný projekt týkal, tak opäť žije v neistote.

Vláda v júni podporila zámer novej vodnej elektrárne na Ipli. Schválenie zámeru výstavby novej prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ mieri k zabezpečeniu zvýšenia energetických zdrojov pre rozvoj hospodárskych aktivít i postupný prechod na elektromobilitu. "Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Smer-SD) má do konca roka predložiť na rokovanie vlády návrh organizačného a finančného zabezpečenia výstavby vodnej elektrárne," uvádza sa v schválenom uznesení.

Vláda tiež rozhodla, aby rezort životného prostredia do konca roka odstránil zákaz výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ. "Začneme rokovania o tom, kto by to vedel realizovať, aké konzorcium by tam vedelo vzniknúť, aké finančné predpoklady a náklady to obnáša," povedal šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS). Tento projekt bol podľa neho v minulosti vo veľmi pokročilom štádiu prípravy, ale bývalý minister životného prostredia Ján Budaj ho v koncepcii vodnej politiky zakázal.

Obyvatelia Ďubákova sú v neistote

Ako však informuje STVR, zámer vlády vyvolal neistotu medzi obyvateľmi obce Ďubákovo, s ktorou sa stavba spája. Pôvodný projekt z minulosti počítal so zatopením tejto dedinky, ktorá má v súčasnosti približne 75 obyvateľov. Ak by sa o tejto možnosti opäť uvažovalo, domáci sú proti.

Ešte v povojnových časoch to v tejto malebnej dedinke hýrilo životom a v asi 60 domoch bývalo približne 300 ľudí. Začiatkom 20. storočia dokonca ešte o stovku viac. Od roku 1982 v nej bola pre plánovanú výstavbu vodnej elektrárne stavebná uzávera, takže nebolo možné získať stavebné povolenie na výstavbu nových domov. Zrušil ju až v roku 1997 Ústavný súd SR.

„Nedá sa žiadnym spôsobom hodnotiť efektivita a dosahy tohto vodného diela. Nás teda zaujíma, aké to bude veľké, ako by malo pracovať, ako by malo byť v tej krajine osadené,“ povedala pre STVR Martina Paulíková zo Svetového fondu na ochranu prírody. Rezorty životného prostredia a hospodárstva zatiaľ neuviedli, či rátajú s pôvodným plánom stavby alebo prídu s iným riešením. Cieľom projektu je zabezpečiť dostatok elektrickej energie.