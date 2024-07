Trenčín podporíme ďalšou sumou v objeme 14,3 milióna eur, uviedol Raši

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Vyhlásili sme ďalšiu výzvu pre EHMK Trenčín v objeme 14,3 milióna eur. Výzva sa zameriava na obnovu budov, môže to byť Trenčiansky hrad, synagóga, knižnica, galéria, župný dom. Ide o výzvu v rámci integrovaných územných investícií, teda o tom, na čo sa tieto peniaze použijú, nebude rozhodovať nikto na ministerstve a v Bratislave, ale priamo sa o nich rozhodne v regióne," uviedol Raši.

VIDEO

Minister Raši hovorí o vyhlásení výzvy na podporu Európskeho hlavného mesta kultúry (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Financie môžu žiadatelia čerpať na výstavbu, stavebné úpravy, rekonštrukcie, vnútorné a vonkajšie vybavenie, sadové a parkové úpravy vo verejných priestoroch. Raši priblížil, že ide o pokračovanie prvej výzvy v objeme 20 miliónov eur, ktorú MIRRI vyhlásilo vlani v decembri. Celkovo tak do regiónu pôjdu financie v objeme 34,3 milióna eur.

"Projekt EHMK bude mať zásadne pozitívny vplyv na rozvoj mesta a celého regiónu," podčiarkol minister. Primátor Richard Rybníček (nezávislý) ocenil, že MIRRI vyhlásilo ďalšiu výzvu pre projekt, kľúčovým aspektom je podľa neho čas a času je už málo. "My ako mesto s Trenčianskym samosprávnym krajom robíme všetko pre to, aby sme dokázali finančné prostriedky z týchto výziev vyčerpať, aby do konca roka 2025 alebo počas roka 2026 boli všetky projekty zrealizované a mohol sa projekt EHMK realizovať," skonštatoval.

Mesto sa chce v rámci novej výzvy uchádzať o financie na kultúrne centrum Dlhé hony, časť peňazí podľa Rybníčka pôjde i na dokončenie synagógy. Financie bude čerpať Židovská náboženská obec a pôjde o približne milión eur. Z prvej výzvy realizuje rekonštrukciu pešej zóny.

Rybníček vyhlásil, že mesto je na projekt EHMK 2026 celkom dobre pripravené, aby EHMK dopadlo skvele. Samospráva krajského mesta podľa neho komunikuje s koordinačnou radou, do ktorej sú zapojené okolité obce, aby mohli čo najskôr podávať návrhy na realizáciu z výzvy.