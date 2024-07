AKTUÁLNE Vládny špeciál prevezie dvoch slovenských pacientov z USA a jedného z Číny

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Vládny špeciál prevezie na územie SR dvoch slovenských pacientov z USA a jedného z Číny. Do Číny by mala letka vyraziť 27. júla, v prípade pacientov z USA by sa repatriácia mala uskutočniť 1. augusta. Informovali o tom z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.