Najhoršie chvíle ich života! Rodičia nevedeli, kde ich syn je: Denis ležal v bezvedomí, po mesiaci prišiel zvrat

26-ročný Denis leží vo vážnou stave v nemocnici v Macau (Zdroj: Facebook/Denis T.)

MACAU/PIEŠŤANY - Rodine 26-ročného študenta Denisa sa v priebehu okamihu prevrátil svet hore nohami. Ich milovaný syn všetko pripravoval na to, aby spoločne oslávili jeho promócie. Syn sa však odmlčal. Našli ho v nemocnici bezvedomí. Po mesiaci prišiel zvrat.

Denis sa chystal na svoje promócie, ktoré mal mať v ďalekom Hongkongu, kde sa rozhodol študovať vysokú školu. Pred promóciami vybavoval letenky aj ubytovanie pre svojich rodičov, aby mohli tento deň osláviť spoločne s ním. Promócie mal mať 7. júna. Už 1. júna však mame Dagmar (49) nezdvíhal telefón. Spoločne s jeho otcom začali mať o svojho milovaného syna strach. Ani vo sne by ich však nenapadlo, čo príde.

Po niekoľkých dňoch s pomocou známych sa dozvedeli, že Denis leží v nemocnici vo veľmi vážnom stave. Od desivého zistenia prešiel už mesiac. Denis bol celý čas v bezvedomí. Jeho rodičia sa denno denne modlili, aby sa jeho stav zlepšil a oni sa mohli svojmu synovi opäť pozrieť do očí. Podľa portálu tvnoviny.sk, ktorý je s chlapcovou rodinou v kontakte, prišiel po tak dlhej dobe konečne zásadný zvrat. Denis na pár minút otvoril oči a uvidel, že sú rodičia pri ňom. Opýtal sa ich, kde je.

Čo sa stalo?

Denis sa pár dní pred promóciami vybral na výlet do Číny. Jeho kamaráti ho naposledy videli v piatok 31. mája, kedy odišiel z internátu len s batohom. O deň neskôr sa mu už jeho mama nevedela dovolať. Mladý študent sa mal podľa zistení čínskej polície zraniť na eskalátore a následne mal dezorientovaný naraziť hlavou do idúceho autobusu. V dôsledky nárazu utrpel vážne zranenia a odvtedy je v bezvedomí.

Rodina tak prežíva najnáročnejšie obdobie ich života. Nielenže majú syna v bezvedomí, ale musia hradiť celú hospitalizáciu. Zdravotné poistenie, ktoré Denis má, totiž platí len v Hongkongu a na Čínu sa nevzťahuje. Celá liečba je tak pre rodičov finančne náročná. Hoci im dobrí ľudia pomáhajú, peniaze sa rýchlo míňajú. Aj preto by Denisa chceli previezť na Slovensko vládnym špeciálom.

„Oni stále, že musíme počkať, teda je to v štádiu riešenia. Ja viem, sú to dôležité úkony, čo oni musia urobiť, ale pre nás je to dlho,“ povedal Denisov otec pre portál. Podľa hovorcu ministerstva zdravotníctva Andreja Wallnera sú pripravení Denisa previezť avšak aktuálne čakajú na stanovenie konkrétneho termínu. Ak sa Denisov čas bude výrazne zlepšovať je možné, že bude prevezený komerčným letom.