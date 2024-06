Odlet vládnym špeciálom na futbalový zápas?! Potrebujeme pravidlá účasti politikov na športových podujatiach!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje za potrebné stanoviť si jasné pravidlá účasti politikov na športových podujatiach, na ktorých reprezentujú štát. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy v súvislosti s využitím vládneho špeciálu niektorých politikov na futbalový zápas do Frankfurtu. Podľa opozičnej poslankyne Národnej rady SR Márie Kolíkovej (SaS) by sa mali pravidlá využívania vládneho špeciálu jasne stanoviť.