Aj dnes musíme hľadať a nájsť to, čo nás dokáže spojiť, uviedol prezident Peter Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini v súvislosti so stredajším výročím prijatia Deklarácie zvrchovanosti SR zdôraznil potrebu hľadať a nájsť to, čo dokáže spojiť. Ako poukázal, aj pred 32 rokmi bolo Slovensko v kľúčovej politickej otázke rozdelené, ale vznik štátu a spoločný nástup na novú historickú misiu umožnil toto rozdelenie do veľkej miery prekonať. Uviedol to na sociálnej sieti.