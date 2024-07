Ministerstvo práce chce zaviesť nové podmienky na výkon funkcie riaditeľov inšpektorátu práce

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Zámerom návrhu zákona je znovuzavedenie podmienky päťročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce, pričom cieľom tejto zmeny je práve zdôraznenie atribútu odbornosti týchto vedúcich zamestnancov inšpektorátov práce," uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.

Zároveň doplnilo, že cieľom je zefektívnenie organizácie a riadenia inšpekcie práce. Zmeniť by sa mali podmienky na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce a riaditeľa inšpektorátu práce. MPSVR v dôvodovej správe navrhuje tiež upraviť vzor logotypu preukazu inšpektora práce, ktorý by sa mal zjednotiť s logotypom používaným na dokumentoch v rámci inšpekcie práce. Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2024.