Pracujúci doktori majú vysoký vek! Situácia týkajúca sa všeobecných lekárov je alarmujúca

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Situácia so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti je alarmujúca. Pracujúci lekári majú vysoký vek. Ku koncu vlaňajška stúpol počet pacientov bez zmluvného lekára. Vyplýva to z monitoringu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok. Volá po prijatí opatrení.